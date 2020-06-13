يُسمم مشردين للترفيه عن نفسه بتصوير معاناتهم!

المصدر: لوس أنجليس - أ ف ب

وُجّهت إلى رجل في الثامنة والثلاثين رسمياً تهمة تسميم 8 مشردين بأن قدم إليهم طعاماً يحوي مادة تستخدم خصوصاً في عبوات الرذاذ للدفاع الذاتي، لتصوير ردة فعلهم.

وسُمم الضحايا جميعاً في مدينة هاتنيغتون بيتش في جنوبي لوس أنجليس، وقد عانوا أعراضاً مختلفة مثل التقيؤ والصعوبات التنفسية وأوجاعاً كبيرة في البطن، على ما أوضحت أجهزة المدعي العام في منطقة أورانج، في بيان.

وقال المصدر نفسه إن عدداً من المشردين تعرضوا للتسمم أدخلوا المستشفى بعد أن تناولوا مأكولات تحوي نوعاً من الفلفل «بكميات أقوى بمرتين من رذاذ الفلفل المستخدم من قبل الشرطة».

واتهم المشتبه فيه وليام روبتر كايبل، بأنه تعمد تسميم هؤلاء لتصوير معاناتهم. وكان أقنع عدداً ضحايا بتناول الطعام، مقترحاً عليهم البيرة في المقابل.

وقال المدعي العام تود سبيتزر: «استهدف هؤلاء الناس لأنهم في وضع ضعف. وقد تم استغلالهم وتسميمهم في إطار شكل منحرف من أشكال الترفيه»، داعياً الجمهور إلى إبلاغ السلطات بضحايا ومشتبه فيهم آخرين محتملين.

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