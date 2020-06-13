أرملة مكتشف «كورونا» تتسلّم هديته الأخيرة وتنجب مولوداً

المصدر: بكين - د ب أ

وضعت أرملة مكتشف فيروس «كورونا» الطبيب الراحل، لي وينليانج، طفله في مستشفى بمدينة ووهان بالصين، صباح أمس.

حاول وينليانج (34 عاماً) إصدار التحذيرات الأولى بشأن ما تم تسميته فيما بعد فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) عندما عالج بعضاً من أولى الحالات المصابة في وقت مبكر من يناير الماضي. ثم أصيب بالفيروس فيما بعد وتوفي في فبراير الماضي، مثيراً موجة من الغضب العام التي دفعت الحكومة الصينية إلى تبرئة ساحة وينليانج والإعلان رسمياً بأنه «شهيد».

وكتبت فو شوجي أرملة وينليانج في منشور عبر الإنترنت أمس: «زوجي هل تستطيع رؤية هذا من السماء؟ آخر هدية أعطتيني إياها وصلت اليوم».

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز