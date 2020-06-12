بانكسي يقترح تمثالاً جديداً لـ«تاجر العبيد»

المصدر: إعداد: نهى حوّا

بعد أن رمى محتجّون في تظاهرات «حياة السود مهمة» ببريطانيا، التمثال البرونزي لتاجر العبيد، إدوارد كولستون من القرن 17، في نهر إيفون ببريستول أخيراً، انقسمت الآراء حول هذا الفعل، بين مؤيد ومعارض لإزالة التمثال، إلى أن برز رأي مغاير من فنان الشارع، بانكسي، أخيراً، يُسعد الجميع، حسب قوله.

ووفقاً لشبكة «سي إن إن» التلفزيونية الأمريكية، فإن اقتراح الفنان بانكسي، الذي يعتقد أنه من مدينة بريستول، في منشور «إنستغرام»، هو عمل جديد على الموضوع.

وكان التمثال الذي يقف في وسط المدينة منذ عام 1895، قد أثار الكثير من الجدل، مع عرائض تم تقديمها للمطالبة بإزالته.

ومن خلال الرسم، أوضح بانكسي مشروعه، قائلاً إنه «يلبي تطلعات أولئك الذين يفتقدون التمثال، والذين لا يفتقدونه»، عن طريق اقتراح بديل للموقع، يقيم تمثالاً لعملية الاحتجاج نفسها.

وعلق بانكسي قائلاً: «نسحبه من المياه، ونعيده إلى المكان، ونربط كابلات حول عنقه، ونبني تماثيل برونزية بحجم إنسان لمتظاهرين وهم يحاولون إنزاله».

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