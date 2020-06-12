هروب عشرات القرود من حديقة حيوان في اليابان

المصدر: طوكيو - د ب أ

هرب نحو 70 قرداً من حديقة حيوان في اليابان، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية أمس.

وفرت قرود «المكاك» اليابانية من حظيرة للتكاثر في حديقة حيوان «تاكاجوياما» بمقاطعة تشيبا شرقي طوكيو.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن هناك شبهات حول قيام شخص بعمل فجوة في السياج الذي هربت منه القردة.

وكانت قرود «المكاك» قد هربت من حديقة الحيوانات في الخريف الماضي عندما تضررت الحظيرة في إعصار.

وتتسبب القردة التي تعيش في البرية باليابان في الإضرار بالزراعة.

وهناك مخاوف أيضاً من أن تتكاثر قرود «المكاك» الهاربة مع القرود البرية أو غير الأصلية.

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