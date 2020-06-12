قمر اصطناعي لمراقبة بيئة المحيطات

أطلقت الصين أمس، بنجاح قمراً اصطناعياً لرصد بيئة المحيطات من «مركز تايوان لإطلاق الأقمار الصناعية» في مقاطعة شانشي شمالي الصين.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» عن مصلحة الدولة للفضاء قولها، إنه تم إطلاق الصاروخ من طراز «لونغ مارش-2 سي» الذي يحمل القمر الاصطناعي من طراز «إيتش واي-1دي» الساعة 2:31 صباحاً بتوقيت بكين، الذي سيشكل مع القمر الاصطناعي من طراز «إيتش واي-1سي» الذي أطلق في سبتمبر 2018، أول كوكبة أقمار اصطناعية صينية مخصصة للخدمات البحرية المدنية، مع مضاعفة بيانات رصد المحيطات حالياً.

وتم تزويد القمر الاصطناعي بنظام تعرف تلقائي للسفن، وسيتم استخدام البيانات لمسوحات البيئة، ولتيسير الوقاية من الكوارث البحرية. (بكين - وام)

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