الدلاي لاما يطلق أول ألبوماته الغنائية

المصدر: ترجمة وإعداد: عبدالهاني عليوات

سيحتفل الزعيم الروحي للتبت بعيد ميلاده الخامس والثمانين في يوليو مع إصدار أول ألبوم له، وهو مزيج من الموسيقى والتعويذات والتعاليم البوذية.

ففي هذه الأوقات العصيبة، قرر الدلاي لاما الرابع عشر نشر رسالته للسلام والروحانية والانسجام من خلال الموسيقى لأول مرة.

تم الإعلان عن صدور أول ألبوم له في 6 يوليو المقبل، في اليوم نفسه الذي يحتفل فيه الراهب البوذي بعيد ميلاده الخامس والثمانين.

وتم الكشف عن أغنية ألبومه الأولى "الرحمة"، وهي واحدة من أشهر الصلوات البوذية. وفي هذه الأغنية، التي يقول على موقعه على الإنترنت، إنها تعتبر عنوانا للألبوم، يدعو الدالاي لاما المستمعين "إلى تنمية الحب والتعاطف مع بعضهم بعضا من أجل حياة فضلى للجميع".

ألبوم بـ 11 أغنية

في ألبومه الأول هذا، المسمى "العالم الداخلي" (Inner World)، يقدم القائد الزمني والروحي للتبت، الذي يعيش في المنفى منذ العام 1959 في دارامسالا (شمالي الهند) بعد الغزو العسكري الصيني لمنطقته، أحد عشر عنوانًا تمزج بين الموسيقى وتلاوة التعويذات المقدسة، مع مواضيع حول الحكمة والشجاعة والشفاء.

وقد استعملت في انجاز ألبومه حوالي ثلاثين آلة موسيقية، بما في ذلك آلة سيتار التي عزف عليها أنوشكا شانكار وبخاصة في أغنية (Ama La).

يقول الدلاي لاما "الموسيقى لها القدرة على تجاوز خلافاتنا". كما أن لديها القدرة على إيصال رسالتها إلى المزيد من الناس حول العالم. "الغرض من وجودي هو تقديم أفضل ما أستطيعللإنسانية" و"الموسيقى يمكن أن تساعد الناس بطرق مستحيلة بالنسبة لي".

هذا الألبوم، الذي استغرق إنتاجه خمس سنوات، من إنتاج جونيل كونين، أحد طالباته النيوزيلنديات وزوجها أبراهام كونين، حيث كانت هي من اقترحت عليه إصدار ه1ا الألبوم قبل خمس سنوات، كما أن زوجها الموسيقي هو من ألف الموسيقى.

يذكر ان أرباح هذا الألبوم ستذهب إلى برنامج تعليمي دولي يتبع مؤسسة الدلاي لاما الخيرية.

الدلاي لاما والموسيقى

يذكر موقع (francetvinfo) نقلا عن صحيفة The Guardian البريطانية، أن الزعيم الروحي للتبت كان قد دخل لأول مرة إلى عالم الموسيقى قبل خمس سنوات عندما ظهر في مهرجان Glastonbury الإنجليزي 2015 ، محذرًا من مخاطر تغيّر المناخ، حيث غنى له باتي سميث "عيد ميلاد سعيد" على المسرح.

كما يشار إلى أن آدم ياوتش من فرقة Beastie Boys، الذي توفي بسبب السرطان في عام 2012، كان أول من عرف محبي الموسيقى بقضية التبت. فبعد لقاء الدلاي لاما في التسعينات، نظم في العام 1996 حفل الحرية التبتية الشهير، مساندة لاستقلال التبت في سان فرانسيسكو، بمشاركة عشرات المجموعات الموسيقية مثل Rage Against the Machine و Red Hot Chili Peppers ، Sonic Youth و Fugees و Beck و Björk و De La Soul.

وأقيمت نسخ أخرى من هذا الحفل الخيري في أماكن أخرى من العالم (نيويورك، أمستردام، طوكيو) حتى العام 2003.

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