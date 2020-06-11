وفاة مكتشف «مرض كاواساكي»

المصدر: طوكيو - أ ف ب

توفي الطبيب الياباني الذي اكتشف «مرض كاواساكي» الغامض الذي عاود الظهور مجدداً في عناوين الصحف بعد أوجه التشابه التي يتشاركها مع فيروس «كورونا» المستجد، لأسباب طبيعية عن 95 عاماً، وفق ما أعلنت منظمته غير الحكومية للأبحاث الأربعاء.

وقد لاحظ طبيب الأطفال توميساكو كاواساكي المرض للمرة الأولى في الستينات عندما كان طبيباً مبتدئاً أثناء معالجته أطفالاً مصابين بالحمى وإحمرار في العينين وطفح جلدي دون سبب واضح.

وفي عام 1976، أبلغ عن 50 حالة من هذا الاضطراب الغامض، وقد أصبح هذا المرض الذي يؤثر معظم الأحيان في الأطفال الصغار، معترفاً به دولياً على أنه «مرض كاواساكي».وتشمل الأعراض تورم اليدين والقدمين وتورم الغدد الليمفاوية في الرقبة والتهاب الفم والشفتين والحلق، وفقاً للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها «سي دي سي».

وأوضحت المراكز أن المرض «يحدث في كل أنحاء العالم، مع أعلى نسبة في اليابان وغالباً ما يصيب الأطفال الصغار». وعاد مرض كاواساكي الغامض للواجهة هذا العام بعدما أبلغ أطباء في بلدان مختلفة عن حالات تشبه أعراضه كمضاعفات محتملة تتصاعد بين الصغار المصابين بفيروس «كورونا». ومع ذلك، لم يؤكد العلماء بعد وجود صلة بين مرض كاواساكي و«كوفيد19». وظل توميساكو كاواساكي نشطاً في المجتمع الطبي، حتى توفي في المستشفى «بسبب تقدمه في السن».

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