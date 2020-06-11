العثور على لوحة مسروقة لبانكسي في إيطاليا

المصدر: روما - أ ف ب

عثر على عمل أنجزه فنان الشارع البريطاني بانكسي تكريماً لضحايا هجمات نوفمبر 2015 في باريس، وسُرق سنة 2019 من قاعة «باتاكلان» للحفلات، خلال عملية أمنية وسط إيطاليا، على ما أفاد الدرك الإيطالي أمس الأربعاء.

وقال ضابط في الدرك في تيرامو الإيطالية: «لقد استرجعنا الباب المسروق من قاعة باتاكلان وعليه عمل لبانكسي يمثل فتاة صغيرة حزينة». وأوضح هذا المسؤول أن العملية نفذت بطلب من الشرطة الفرنسية وبحضور شرطيين فرنسيين.

وكان هذا العمل المنسوب لفنان الشارع البريطاني الأشهر بانكسي قد رُسم على باب خلفي في قاعة «باتاكلان» في باريس تحية للضحايا الـ90 الذين سقطوا فيها في هجمات 13 نوفمبر 2015 في العاصمة الفرنسية. وسُرق العمل مع الباب الذي رسم عليه في يناير 2019.

وعثر على الباب المسروق في مزرعة ريفية في أبروتسو، على ما أفادت صحيفة «لا ريبوبليكا» نقلاً عن مدعي عام أكويلا. ويظهر العمل فتاة صغيرة بوجه حزين على أحد مخارج الطوارئ في قاعة «باتاكلان» في الممر الذي استخدمه متفرجون كثر لمحاولة الهروب أثناء الهجوم الذي شهدته القاعة خلال حفلة لفرقة «إيغلز أوف ديث ميتال».

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز