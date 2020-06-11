أغنيات ترفع الوعي بالجائحة في أفريقيا

المصدر: إعداد: نهى حوّا

يتحدث الملحن النيجيري، عمر آدم غومور، رئيس فرقة «إيزا» عن الفيروس التاجي باللهجة «التماشقية»، المتحدث بها عبر أجزاء من الجزائر وبوركينا فاسو ومالي والنيجر، مردداً مع مغنين محليين آخرين: «الكورونا موجود، هو حقيقة وليس كذبة، مهما كان الذي تلمسه، اغسل يديك بالصابون». ويعرض راقصون من حملة «تشيزا» بجزر القمر في مقطع فيديو أهمية التباعد الجسدي عن طريق الابتعاد الواحد عن الآخر، في سلسلة من الشقلبات المثيرة للإعجاب، فيما ينشد أعضاء في مبادرة «موكورو الشبابية» بكينيا، أغنية باللغة السواحلية تقول: «لا تقلق ولا تخف، معا نقاتل وننتصر»، بتركيز على أهمية الانسجام والتعاطف، ويردد مغني البوب الأوغندي منشداً: «احرصوا على البقاء على مسافة اجتماعية والزموا الحجر الصحي».

تلك بعض النماذج عما تقدم به فنانون أفارقة مشاركون في حملة لمكافحة الفيروس التاجي المستجد، التي أطلقها المغني بوبي واين برعاية اليونيسكو ومؤسسة «أي 4 بوليسي»، تحت وسم «احذروا التعرض للفيروس»، وهي حملة شارك فيها حتى الآن أكثر من 400 فنان من 36 دولة أفريقية، وفقا لـ«إي4 بوليسي»، وكان يجري تدوير أغانيهم عبر محطات الإذاعات المحلية في القارة، عدا وسائل التواصل الاجتماعي.

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