حجيرات عمل إلكترونية آمنة تضمن «التباعد»

المصدر: إعداد: فاتن صبح

تبعاً لقرارات بعض الشركات الأمريكية عودة موظفيها إلى العمل ضمن شروط الحفاظ على مبدأ التباعد، ابتكر المهندس محمد رضوان نظام الحجيرات التي تقفل على الفرد داخل غرفة معقمة.

ويتميز الهيكل السداسي الشبيه بقفير النحل، الذي أُطلقت عليه تسمية «كيو وركنتاين»، بأنه محكم الإغلاق، ويتمتع بنظام تهوية مدمج وأضواء طبيعية، ويتم الوصول إليه عبر تقنية التعرف إلى ملامح الوجه. وسيتم تطوير الحجيرات باستخدام مواد صحية صديقة للبيئة غير مسامية يمكن تنظيفها وتعقيمها بسهولة تفادياً لحصول التلوث.

وحصل ابتكار رضوان على جائزة التصميم المسؤول ضمن مهرجان جوائز «دي إن إيه» الباريسي للتصميم، وفق ما أعلن موقع «بزنس إنسايدر».

وكتب عبر موقعه الخاص قائلاً: «مع تمديد فترة الحظر المنزلي في أنحاء العالم، لا تزال بعض الشركات الأساسية مجبرةً على إبقاء الحدّ الأدنى من القوة العاملة لديها للعمل من الموقع، والحضور شخصياً لتأمين بعض الاحتياجات الحيوية لسلسلة الإمداد الغذائي. وكلما طالت فترة الحجر أجبرت المزيد من الشركات على القيام بالمثل، لا سيما مع بدء النقص في إمدادات السوق العالمي».

وتعتبر حجيرات «كيو وركنتاين» مجهزة بأبواب إلكترونية تفتح بالتعرف إلى الوجوه دونما الحاجة إلى اللمس.

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