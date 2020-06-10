مغامر شجاع يعثر على «كنز الجبال»

المصدر: (دبي - البيان)

عثر رجل محظوظ على كنز مخبأ بجبال روكي الأمريكية، يحتوى على مقتنيات ثمينة بقيمة مليون دولار، وذلك بعد بحث دام 10 أعوام.

وقال المليونير فوريست فين، وكيل التحف الفنية من مدينة سانتا فيه الأمريكية، الذي خبأ الكنز، إن رجلاً نجح بالعثور على الكنز المشهور وسط جبال الروكي.

ووفقاً لـ«سكاي نيوز عربية»، فقد قُتل على الأقل 4 أشخاص وهم يبحثون عن هذا الكنز، بينما أنفق آخرون مدخراتهم من أجل الوصول إليه.

وقال فين، البالغ من العمر 89 عاماً، إن مغامراً من شرق الولايات المتحدة، لم يرغب في الكشف عن اسمه، نجح بالوصول أخيراً إلى الكنز.

ونشر فين أدلة للوصول إلى الكنز على الإنترنت، كما نشر شعراً يحتوي على ألغاز، في كتاب عن حياته عام 2010، بعنوان «لذة الملاحقة». ويحتوي صندوق الكنز على مجوهرات تساوي مليون دولار. وقال المليونير إنه أوصل الصندوق إلى مخبئه على رحلتين، وإنه كان يهدف بذلك إلى تشجيع الأمريكيين على استكشاف الحياة البرية.

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