تعادل في الشطرنج بين الأرض والفضاء

المصدر: موسكو - أ ف ب

واجه رائدا فضاء روسيان في محطة الفضاء الدولية، أمس، بطل شطرنج موجود على الأرض خلال مباراة بثت مباشرة وكانت نتيجتها التعادل.

وقد تسلح أناتولي إيفانشين وإيفان فاغنر بجهاز لوحي بدلاً من رقعة الشطرنج وواجها، في حالة انعدام الجاذبية، الأستاذ الدولي الكبير في اللعبة سيرغي كارياكين، الذي جلس في متحف الفضاء في موسكو.

ونقلت محطة الفضاء الروسية «روسكوسموس» المباراة مباشرة عبر يوتيوب، وقد انتهت على تعادل بعد نحو 15 دقيقة.

وعلّق أناتولي إيفانيشين وقد جلس إلى جانبه إيفان فاغنر «كان شرف عظيم لنا ألا نخسر».

وقال البطل سيرغي كارياكين من جهته إن «المباراة كانت على حد السيف وبمستوى جيد» برغم قصرها، إذ لا يمكن لرواد الفضاء أن يبقوا في بث مباشر لفترة طويلة.

ونظمت المباراة بمناسبة مرور خمسين عاماً على أول مباراة شطرنج أقيمت بين رواد فضاء سوفيات في مهمة ونظراء لهم على الأرض في التاسع من يونيو 1970.

ووصل الروسيان أناتولي إيفانيشين وإيفان فاغنر والأمريكي كريس كاسيدي إلى محطة الفضاء الدولية في التاسع من أبريل بعد انطلاقهما من مركز بايكونور الروسي في كازاخستان.

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