الغرابة والتشويق سمتا أطباق جديدة تغزو مطاعم العالم

المصدر: إعداد: فاتن صبح

أطباق غريبة تغزو مطاعم العالم، يذهب فيها الإبداع في شطحات أبعد من المتوقع، ومنها أطباق اختار رواد بعض المطاعم مشاركتها من حول العالم، تتضمن أرجل طيور منثورة على ريشها الأسود المنقط، وقطعاً من الجبنة فوق مصيدة فئران!.

على طاولات المطاعم عبر العالم، شارك الناس صور أطباق غريبة، ونشر موقع «بورد باندا» صورة لطبق ظن الشيف أنه سيكون فكرة ممتازة لأن يضع حبة بطاطا صغيرة فوق كرسي خشبي، أو آخر وضع جزرة مشوية فوق هاتف قديم. وقال بعض المعلقين إن الطبق الأغرب الذي وصل إليهم هو ذاك الذي قدمه لهم الشيف مستخدماً راحات أيديهم كأطباق، علماً أن هناك مناظر طعام لا تقل غرابةً.

أما قطع الدجاج المقلي المقدمة داخل طبق على شكل مغسلة مع حنفية كان يمكن التغاضي عنه لو اختار الشيف أن تنزل الصلصات من الحنفية، لكن تم تقديمها على جنب. ولا يضاهي المغسلة سوى علبة البيض الفارغة التي لم ير الشيف ضيراً من استعمالها طبقاً يوزع بداخله جوانح الدجاج.

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