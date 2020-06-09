شاعر تسعيني يشفى من كورونا في 7 أيام

المصدر: إعداد: فاتن صبح

بالرغم من أعوامه التسعين لم يفقد شاعر الأردو، بانيت أناند موهان زوتتشي غولزار ديهلافي، غريزة التغلب على الموت وانتصر على فيروس "كوفيد 19"في سبعة أيام فقط.

وكان الشاعر المتمرّس قد جاءت نتائج فحوصاته إيجابية في الأول من شهر يونيو الحالي لكنه خرج من مستشفى مدينة نوديا الكبرى في شمال الهند خلال أسبوع واحد فقط.

وقصّ الشاعر التسعيني بالرغم من إحساسه بالضعف والتعب حكاية الشفاء ببيتين من الشعر فقال:" يقولون إن سهام المرض القاتل ستصيبني وأقول إن حياتي لا تنتهي بسهولةٍ"، نقلاً عن صحيفة "هندوستان تايمز".

وشكر الشاعر لدى خروجه من مستشفى شاردا عشية الأحد الطاقم الطبي الذي أشار أنه لولا خدمته المتفانية لما تمكّن من رؤية عائلته وأصدقائه مجدداً. وأعرب عن امتنانه لرعاية الأطباء له قائلاً إنهم أعطوه صك حياة جديد وأضاف: " ما إن أتماثل للشفاء التام فإني سأدعو حتماً كافة أفراد الطاق لتناول العشاء".

وأفاد أنوب زوتشي ابن الشاعر ديلهافي بأن والده لا يزال يشعر ببعض التعب سيما أنه مصاب ببعض المشكلات الصحية الأخرى بسبب تقدمه في السن. إلا أنه كما قال محارب كعادته بالرغم من أنه سبق أن خضع لعملية قلب مفتوح وعمليات جراحية أخرى في الدماغ قبل بضع سنوات فقط.

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