بالفيديو.. مأساة جورج فلويد كادت أن تتكرر في فيرجينيا

المصدر: البيان الإلكتروني

أظهرت مقاطع فيديو حادثة مشابهة لمأساة مقتل الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد، حيث نشرت مقاطعة فيرفاكس مقطع فيديو للضابط تايلور تيمبرليك بمقاطعة فيرجينيا، وهو يستوقف رجلاً من أصول أفريقية وفجأة يقوم الشرطي بصعقه بواسطة مسدس كهربائي صاعق.

وبمجرد سقوط الرجل يقوم الضابط بالضغط بركبته على رقبته من دون الانتباه لصراخ الشاب مردداً "لا أستطيع التنفس".

وأعلنت السلطات عن توجيه اتهام إلى أن تايلور تيمبرليك، وهو ضابط شرطة مقاطعة فيرفاكس بالاعتداء والضرب بعد أن وصل إلى مكان الحادث وأطلق مسدسه الصاعق على الرجل بعد أن أمضى ضباط آخرون عدة دقائق محاولين إقناعه بالصعود إلى سيارة إسعاف لتلقي العلاج بمركز التخلص من السموم.

وحسب السلطات، قد يواجه تيمبرليك عقوبة بالسجن تصل إلى 36 شهرا، حيث تمّت الإشارة إلى أن شريط الفيديو يقوّض ثقة الجمهور برجال الشرطة، وأن ما قام به تيمبرليك غير مقبول، بحسب "يورونيوز".

وفي مؤتمر صحفي، قال قائد الشرطة الكولونيل إدوين سي روسلر جونيور: "الفيديو أظهر الضابط الذي ينتهك سياسات استخدام القوة، وارتكب أعمالا إجرامية تنتهك يمين منصبنا وتجاهل قدسية الحياة البشرية".

وأدى موت جورج فلويد على يد شرطي في مينيابوليس مؤخرا إلى اندلاع سلسلة من المظاهرات الضخمة في عدة مدن أمريكية وحول العالم، تخللتها أمال شغب ونهب.

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