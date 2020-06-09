وحدات استشفاء مستدامة في تايوان من الألمنيوم

المصدر: إعداد: فاتن صبح

قام استوديو «مينويز» للتصميم وحكومة تايوان ومستشفى فو جين الجامعي في تايبيه، بابتكار نموذج جناح أسرّة معياري مستخدماً صفائح الألمنيوم المعاد تدويرها بما يسمح للمستشفيات التأقلم بشكل سريع مع أزمة وباء «كورونا».

وتم تطوير العدة التي أطلق عليها تسمية «ماك» أو الوحدات المتكيفة المعيارية القابلة للطي عبر الاستعانة بكل من الاستوديو المتخصص بإعادة التدوير ومركز الابتكار في المستشفى في تايبيه، ووزارة الشؤون الاقتصادية ومعهد التصميم التايواني في استجابة لمتطلبات مكافحة الوباء المستجد.

وأشارت مصادر «مينويز» إلى أنه مع تفشي (كوفيد 19) عالمياً ارتفع الطلب بشدة على الوحدات الطبية والمستشفيات. «وقد قام الاستوديو لتلبية ارتفاع الطلبات تلك بابتكار وحدات (ماك) التي تحول سريعاً الأبنية والمساحات غير المستعملة إلى مختلف أنواع الأجنحة».

وصممت الوحدات المعيارية التي يمكن تجميعها إما داخل الأبنية أو بالقرب من المستشفيات لتشكل بديلاً للأجنحة غير المناسبة القائمة، حيث تتألف من أجزاء يمكن وصلها لخلق بيئات ضغط عكسي تساعد بالحد من مخاطر نشر الفيروس.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز