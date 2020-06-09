صوت «البوابة الذهبية» يحيّر سكان سان فرانسيسكو

المصدر: (دبي - البيان)

أفاد السكان في سان فرانسيسكو، بأن جسر البوابة الذهبية الشهير، بدأ «الغناء»، بعد التغييرات الأخيرة في حواجز مسار الدراجات، التي يبدو أنها تصنع الموسيقى مع هبوب الرياح عبرها، وفق ما نقل موقع «روسيا اليوم»، عن «ذي غارديان».

وأثار الصوت المخيف، ردود فعل محيرة ومبهجة، وحتى محبطة، من قبل السكان المحليين.

وكتب أحد مستخدمي «تويتر»، بعد ظهر الجمعة: «هل يمكن لأحد تفسير سبب استمرار هذا الصوت المخيف لمدة ساعة».

وقدم مسؤولو المدينة شرحاً لهذا الصوت الغريب، الذي يمكن سماعه على بعد عدة أميال، حيث قال باولو كوسوليتش-شوارتز، المتحدث باسم الجسر البوابة الذهبية، إن الأصوات نابعة من تعديل لمجرى الرياح المخطط له منذ فترة.

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