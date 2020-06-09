تلجأ للشرطة لاستعادة صورة زواجها الوحيدة

المصدر: إعداد: نهى حوّا

لجأت تسعينية بريطانية للشرطة طلباً لمساعدتها في استعادة صورة زواجها الوحيدة.

وكانت تلك هي الصورة الوحيدة المتبقية لتلك التسعينية البريطانية من زواجها أيام الحرب العالمية الثانية، لكن سارقاً تسلل إلى منزلها وسرق حقيبة يدها، وكانت الصورة في داخلها، وهي تشعر بالحزن الشديد عليها لقيمتها العاطفية.

ووفقاً لصحيفة «ذا صن»، كانت تلك الصورة إلى جانب ملاحظة مكتوبة بخط اليد بين أشياء أخرى ذات قيمة معنوية عالية للمرأة العجوز لا يمكن تعويضها، وقد انتشلها منها اللص من منزلها بايلينغتون ووركس.

من جهتها، ناشدت الشرطة أي شخص قد يكون شاهد أو حدد موقع الحقيبة، أو أي من المواد في داخلها، الإبلاغ عن الأمر بالسرعة القصوى.

ووفقاً للتحقيقات، حدثت السرقة في 30 أو 31 مايو، وقد تم وصف الحقيبة بأنها حقيبة يد نسائية سوداء متوسطة الحجم بسحابين، وكانت تحوي أيضاً نقوداً وبطاقات. كما طُلب من أي شخص لديه معلومات الاتصال بشرطة وورويكشير للإبلاغ، أو الاتصال تحت اسم مجهول عن أي معلومات على رقم إحدى الجمعيات الخيرية المستقلة التي تُعنى بمنع الجريمة، أو تقديم معلومات عبر موقعها الإلكتروني.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز