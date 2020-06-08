الأمير وليم وزوجته كيت يتطوعان سراً للعمل في خط ساخن

المصدر: البيان الإلكتروني

لا يتوقف الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون دوقة كمبريدج عن العمل في المجال التطوعي لخدمة المجتمع، وبعد أن أعلنا قبل فترة عن تطوعهما وطفليهما الأمير جورج والأميرة تشارلوت بتوصيل حقائب طعام للمسنين في مقاطعة نورفك البريطانية كشفا مجدداً عن تطوعهما سراً في خدمة الخط الساخن لتقديم الدعم والمشورة لمن يحتاجون المساعدة في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا.

وطبقا للتقارير المنشورة فإن كيت عملت سراً لدى خدمة الخط الساخن المقدمة لقطاع الخدمات الصحية في المملكة المتحدة NHK، جنبا إلى جنب مع دوقة كورنوال، كونتيسة وسيكس ودوقة غلوستر. حيث تلقوا مكالمات هاتفية من أشخاص بحاجة إلى الدعم والمشورة خلال فترة العزل الصحي في المنزل بحسب مجلة "هي".

وفي الوقت نفسه، كان الأمير وليام يعمل في خط ساخن لتلقي الاتصالات للأشخاص الذين يعانون من أزمات نفسية في ظل أزمة جائحة كورونا، كواحد من بين 2000 متطوع من العاملين في خدمة Shout85258 للرسائل النصية.

وكان الأمير وليام قد تحدث في وقت سابق عن تخطيطه للتدرب على القيام بذلك العمل التطوعي، أثناء زيارة رسمية إلى ديفون في سبتمبر الماضي، ولكن لم يتم الإعلان عن مشاركته في خدمة الخط الساخن لتجنب زيادة الإقبال على الاتصال بالخدمة من قبل أفراد يرغبون في الحديث مع الأمير وليام عبر الهاتف.

قصر كنسينغتون أكد صحة ذلك على الانستغرام بمناسبة أسبوع العمل التطوعي في المملكة المتحدة، وتضمنت المشاركة مقطع فيديو لم ينشر من قبل لمكالمة مرئية للأمير وليام وزوجته أجريت في يوم 15 مايو 2020 مع عدد من ممثلي مؤسسات ومبادرات خيرية من بينها مبادرة خدمة Shout للصحة النفسية.

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