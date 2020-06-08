العمل من المنزل يرفع أسهم «البيجاما»

المصدر: إعداد: نهى حوّا

سيتمكن الرجال والنساء في أنحاء العالم أخيراً، مع التوجه إلى رفع الحجر المنزلي، من استبدال بيجاماتهم بما يناسب موضة العصر، غير أن عصر الملابس الرسمية لم يعد رائجاً في زمن الكورونا، أقله في الهند، مع ازدياد الطلب على الملابس الفضفاضة المريحة وملابس المنامة، وأجرى بائعو أزياء الرجال بالتجزئة كافة التعديلات على الأزياء بما يناسب خزانة ملابس للعمل من المنزل.

وكانت خدمات بيع ملابس الأزياء بالتجزئة تستأنف أعمالها في معظم إنحاء البلاد أخيراً، بعد شهرين من الإقفال التام، ومع فتح أبواب الطلب المكبوت، بدت مدركة تماماً بعالم تغيرت احتياجاته.

ووفقاً لمراسل موقع «كوارتز» الهندي، فقد استبدل بائعو التجزئة الفساتين الصيفية وملابس النوادي والسترات الرسمية والقمصان الجامدة بملابس مريحة ذات شكل فضفاض، ومن المتوقع أيضا أن تشهد الملابس التي يجري ارتداؤها للرياضة وفي المدارس وغيرها من المناسبات الاجتماعية، طفرة نظراً لأن التدريبات المنزلية هي الأكثر شعبية الآن. وفي السياق نفسه، كانت الصفحات الرقمية للعديد من مواقع الملابس تعرض بشكل بارز ملابس فضفاضة وملابس منامة.

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