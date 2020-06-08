صورة لنمل يحمل قطرات الماء تفوز بجائزة

المصدر: إعداد: فاتن صبح

نملات تتحايل على قطرات الماء، وتحمل بتلات الأزهار عبر خط مستقيم، في حديقة أناليزا داران دي غوزمان، فتكتسب الشهرة ويمجد الناس مع مشهدها البديع عظمة الخالق، فيما تفوز مصورتها بمسابقة تطبيق «أغورا».

تلك هي حكاية صورة أمضت المصورة الفوتوغرافية الفلبينية أناليزا، 4 ساعات خلف عدسة كاميرا هاتفها المتحرك، لتلتقطها، إذ تبدو للوهلة الأولى، وكأنها تعرض نملات تتمرنَّ في صف رياضة إيقاعية. إلا أنها فعلياً، نملات عطشى، تحمل قطرات ماء، بينما مسارها على خيط رفيع.

وقد التقطت أناليزا الصورة من خلال كاميرا هاتفها المزودة بعدسة تكبير. وحازت الصورة على جائزة تطبيق أغورا. وعلقت أناليزا على ذلك بالقول: «تتحرك الحشرات، بسرعة كبيرة. وإنه لمن الصعب التقاط صور لها عبر كاميرا الهاتف، إلا أنها تتوقف عن الحركة السريعة لشرب الماء، فما كان مني إلا أن اقتنصت تلك اللحظة».

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