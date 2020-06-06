من السيارة.. معرض رقمي لـ «فان غوغ»

المصدر: إعداد: نهى حوّا

يمكن لمحبي الفنون في تورنتو بكندا الآن قيادة سياراتهم داخل مستودع كبير وإغلاق المحركات، ومشاهدة معرض رقمي للفنان الانطباعي الهولندي، فنسنت فان غوغ.

وكان الفريق وراء هذا «المعرض الانغماسي» قد خطط لاستقبال المعرض في مبنى «تورنتو ستار» المكون من خمسة طوابق، لكن عندما تم تطبيق إرشادات التباعد الاجتماعي، قرر إقامة المعرض داخل مستودع للمطابع مساحته 4 آلاف قدم مربعة، حيث أفيد بالسماح لـ 14 سيارة بالدخول في وقت واحد خلال الفترة من 18 يونيو إلى 28، والتمتع بالعرض الذي يستمر 35 دقيقة.

وتنقل موسسة «سميثسونيان» عن المنتج المشارك، كورسي روس قوله «إن السيارات تبدو عائمة عبر تلك اللوحات، ما أن تنطفئ الأضواء ويبدأ الكاشف الضوئي بالعمل».

وقد أطلق المصممون عنوان «غوغ في سيارتك» على المعرض، وهو من بنات أفكار معرض الفن الرقمي «اتيليه دي لوميير».

سبق أن ظهر معرض «فان غوغ الانغماسي» في باريس العام الماضي، حيث جذب أكثر من مليوني زائر، قبل أن يعمل المدير الإبداعي ماسيمليانو سيكاردي والملحن لوكا لونو بادري مع الشركات المحلية لاستقدام العرض إلى تورنتو.

وفي العرض يجري تسليط الضوء على لقطات من لوحات فان غوغ على الجدران عبر فترات متنوعة بصحبة الموسيقى، حيث يحظى المشاهدون بفرصة إلقاء نظرة على ضربات الفرشاة الصفراء لعباد الشمس (1888) والدوامات الفوضوية في ليلة النجوم (1889) عدا الصور الذاتية للفنان، وهذا يتيح للزائر دخول اللوحة لفهم كيف ولدت قصة كل لوحة في ذهن الرسام.

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