الكمّامات تطفو على شواطئ هونغ كونغ

المصدر: هونغ كونغ - أ ف ب

يعثر ناشطون بيئيون على عدد متزايد من الأقنعة الجراحية الملقاة على شواطئ هونغ كونغ بعدما استخدمها السكان على نطاق واسع لمكافحة فيروس «كورونا» المستجد.

ويقول الناشطون إن الأقنعة تضيف إلى المخلفات البلاستيكية التي تطفو أصلاً في المياه المحيطة بهذا المركز الاقتصادي.

وأوضح غاري ستوكس المؤسس المشارك لمنظمة «أوشينز إيجا» لوكالة فرانس برس «أن القناع البلاستيكي الذي يستخدم مرة واحدة هو عبء إضافي آخر نتركه للأجيال القادمة على الشاطئ».

وقبل فترة وجيزة من تفشي الوباء العالمي، أطلقت هذه المنظمة البيئية غير الحكومية التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها دراسة مدتها عام للبحث في الحطام البحري والجزيئات الدقيقة من البلاستيك في إحدى الجزر النائية وغير المأهولة في المدينة. ومن أكثر العناصر شيوعاً كانت الزجاجات وعبوات البوليسترين والولاعات وأدوات تناول الطعام البلاستيكية وقشات الشرب.

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