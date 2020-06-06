حيوانات وطيور العالم تستمتع بالحرية ما عدا الشبنم

المصدر: إسلام آباد - د ب أ

مع وصول الحياة العامة إلى مرحلة التوقف تقريباً بسبب الجائحة، بدا أن بعض الحيوانات على الأقل في حدائق الحيوان تستمتع بوقتها مع غياب الزائرين وضجيجهم.

وفي مدينة شيكاغو الأمريكية، حصلت طيور البطريق على فرصة للتجول حول حوض أسماك «شيد» الفارغ، بينما في هونغ كونغ، التقى اثنان من حيوانات الباندا للمرة الأولى للتزاوج منذ عقد من الزمان مع توفر الكثير من الوقت للبقاء معاً على انفراد.

غير أنه لم يتغير شيء بالنسبة إلى طائر الشبنم الوحيد في باكستان (واسمه العلمي الكاسواري)، الذي يعيش حياة منعزلة منذ نحو 50 عاماً. والطائر الكبير جداً الذي لا يستطيع الطير، وينتمي لفصيلة طيور الإيمو، موجود في واحدة من أقدم حدائق الحيوان في العالم التي تقع في قلب مدينة لاهور شرقي باكستان. والشبنم يعتبر ثاني أكبر طائر في العالم بعد النعامة، إذ يبلغ وزنه ما يقرب من 60 كيلوغراماً. وظهرت حديقة حيوان لاهور في حقبة ستينيات القرن التاسع عشر مكاناً لحيوانات برية في أقفاص، ثم تم إنشاء الحديقة بشكل مناسب مع إضافة قفص لتربية الطيور، هدية من أحد المواطنين في عام 1872، ما يجعلها واحدة من أقدم حدائق الحيوان في العالم.

وهناك نحو 1200 حيوان من 110 أنواع، علاوة على قرابة 900 من الأشجار القديمة والجديدة تمثل 60 نوعاً في حديقة حيوان لاهور الممتدة على مساحة 9.7 هكتارات من الأراضي، وتقع على أكثر الطرق ازدحاماً في المدينة، والمشهورة بعدد من المباني التي تم تشييدها في عهد الحكم البريطاني.

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