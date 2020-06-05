تجسيداً لرغبة الراحل كريستو.. تغليف قوس النصر في 2021

المصدر: ترجمة وإعداد: عبدالهاني عليوات

أكد مركز الآثار الوطنية الفرنسي أنه لا يزال من المقرر أن يتم تغليف قوس النصر، وهو مشروع رائد ضخم والحلم النهائي للفنان التشكيلي الراحل كريستو، الذي توفي الأحد الماضي، في خريف العام 2021، بحسب ما نقلت صحيفة "لوباريزيان" الثلاثاء الماضي.

وأكد مركز الآثار الوطنية، الذي يدير هذا النصب التذكاري، لوكالة فرانس برس أن "المشروع يستمر وفقاً لرغبة الفنان الراحل".

يذكر أن النصب التذكاري، الذي يعد واحدا من أكثر المواقع زيارة في باريس، تم تأجيل تغليفه إلى الفترة من 18 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2021 ، بسبب فيروس كورونا، ما يعني انه سينجز بعد عام من التاريخ الأصلي الذي كان محددا له.

"الحب الكبير الذي كرسه لباريس"

وغرد رئيس مركز الآثار الوطنية فيليب بيلافال على موقع تويتر بعد وفاة الفنان التشكيلي ذي الأصل البلغاري، قائلاً: "ستدفعنا عاطفة لتحقيق هذا المشروع، تكريما للفنان الراحل، الذي منح الكثير من الحب لباريس".

وأكد مركز بومبيدو، الذي كان على اتصال وثيق مع الفنان ذي الأصول البلغارية والمحطين به منذ اعتماد هذا المشروع، كذلك أنه سيباشر في انجاز المشروع في خريف العام 2021"، تمامًا مثل ما أكد حساب "الفنانين الزوجين" على تويتر، الذي مازال نشطا بالرغم من وفاتهما.

وصرح لوري مارتن، رئيس مشروع "قوس النصر" Arc de Triomphe المجمد، أنه تم اعتماد البدء فيه في سبتمبر 2021، وسيتم البدء في تركيب الورشة في 15 يوليو 2021 وسيكتمل إنجازه في 31 أكتوبر 2021"، مضيفا أن ابن شقيق كريستو؛ فلاديمير يافاتشيف، هو من سيشرف على النواحي الفنية للمشروع.

"أمنية عبر عنها كريستو"

ووفقاً لور مارتن، فإن "الرغبة، التي عبر عنها كريستو، حتى قبل وفاة زوجته جان كلود في العام 2009، أن يتم تنفيذ المشروع لو توفي قبلها"، مضيفاً أن الإليزيه أكد استمرارية المشروع.

يذكر أن الفنان كريستو، الذي توفي في نيويورك عن 84 عاماً، اشتهر بإنجازاته الضخمة، التي تضمنت، من بين أمور أخرى، تغليف Pont-Neuf " الجسر الجديد " في باريس ومبنى الرايخستاغ في برلين.

وكان من المفترض أن يعرض التصميم الأولي للمشروع في معرض كريستو وجان كلود بباريس خلال افتتاح مركز بومبيدو في 16 مارس الماضي، والذي أجل لـ 1 يوليو المقبل بسبب جائحة كورونا، في نفس الوقت الذي يتم فيه فتح جميع أماكن المتحف الوطني للفن الحديث.

وأكد مركز بومبيدو، الذي كان على اتصال وثيق بالفنان ومحيطه منذ بداية طرح فكرة المشروع، أنه "يجب أن يتم ذلك في خريف 2021".

فكرة من أوائل الستينيات

وسيتم تجسيد فكرة الفنان صاحب الإجازات الشعبية والمثيرة للجدل في الوقت نفسه بتغليف قوس النصر بـ 25000 متر مربع من قماش البولي بروبيلين الفضي المزرق القابل لإعادة التدوير و7000 متر من الحبال الحمراء.

وقد اعتملت فكرة تغليف قوس النصر في قريحة كريستو منذ بداية الستينيات، عندما وصل لتوه إلى باريس، من خلال غرفته الصغيرة التي كان يقطنها.

وكان على كريستو أن ينجز في 1962-1963، صورة سريالية مجمعة لقوس النصر، من خلال رؤيته من شارع فوش.

مشروع ممول ذاتيا بالكامل

وصرح مدير مركز بومبيدو برنارد بليستين لوكالة فرانس برس كيف ولد المشروع خلال محادثة مع كريستو خلال زيارة للمعرض قبل الحجر، قائلاً: "عندما التقينا، اقترحت عليه مشروعًا، قلت له، ونحن بصدد الخروج من المركز: أنت تعرف، كريستو ، لدي حلم، لماذا لا تغلف مركز بومبيدو؟ فرد: لدي واحد أقدم بكثير. في العام 1961، أردت بالفعل أن أغلف قوس النصر، فقلت له: قوس النصر ، أتفكر في ذلك!، ولقد وجدنا وقتها دعما من كل من مركز الآثار الوطنية ورئيس الجمهورية.

الموقع ، الذي سيكون مقاوله الرئيسي هو "نجارون باريس" ، ممول ذاتيا بالكامل، مثل بقية مشاريع كريستو، وهذا بفضل بيع الدراسات التحضيرية والرسومات والكولاجات والنماذج والأعمال من الستينيات والطباعة الحجرية، حيث لن يحتاج لأي تمويل عام أو خاص.

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