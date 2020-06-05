شاهد.. جدارية لتخليد ذكرى مقتل فلويد على أنقاض إدلب

المصدر: البيان الإلكتروني

ألهمت الاحتجاجات في الولايات المتحدة وبعض دول العالم ضد مقتل جورج فلويد، ذي البشرة السوداء، الفنان السوري عزيز الأسمر رسم جدارية تخلد ذكراه وتندد بالعنصرية والتمييز.

اللوحة رسمها الفنان السوري في مدينة بنش شمالي إدلب، على جدار مبنى دمرته الغارات الجوية.

ويقول الأسمر إنه لا يقدم رسوما ثورية أو سياسية، بل يهتم فقط بالموضوعات الاجتماعية في العالم، وإنه قام برسم الجدارية لإظهار تضامنه مع القضايا الإنسانية حول العالم.

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