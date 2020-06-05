فيلم قصير لسكورسيزي من الحجر

المصدر: دبي - البيان

مصوراً بعدسة هاتفه الذكي، أطل المخرج العالمي الشهير مارتن سكورسيزي متحدثاً عن «ثقافة الاحتجاز المنزلي»، حيث إن الفيروس لم يوفر المشاهير، بل لم يرحم في الواقع من هم فوق السبعين. وقد أمضى سكورسيزي بالفعل وقتاً طويلاً خلال الأشهر القليلة الماضية في المنزل، إلا أنه، كما بقية المبدعين الحقيقيين، لم يتوقف عن فعل ما يتقن.

وحول مارتن الكاميرا عن مشهد من فيلم «الرجل الخطأ» لألفرد هيتشكوك قائلاً: «لقد انقضت فترة على هذا الحال، وأنا أعيش فترة من الانعزال. وقد كنا نعمل بجهد على عدد من المشاريع، حيث عجلة الأمور تدور وتدور قبل أن يحدث السقوط فجأة ويتوقف كل شيء».

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