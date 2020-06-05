«الوجبة الأخيرة» لديناصور نفق قبل 110 ملايين عام

المصدر: إعداد: نهى حوّا

كشف العلماء أخيراً، عن الوجبة الأخيرة التي تناولها ديناصور ذو صفائح مدرعة قبل 110 ملايين عام، وكان هذا الديناصور قد نفق وبقي محنطاً ومحفوظاً بشكل جيد بفعل العوامل الطبيعية.

وأفاد موقع قناة «سي إن إن» الأمريكية أن أمعاء الديناصورات نادراً ما تترك دليلاً يشير إلى نظامها الغذائي، لكن القبر الموحل حافظ على الديناصور بشكل جيد، لدرجة أن محتويات معدته بقيت واضحة تماماً لتخبرنا عن نظامه الغذائي.

وفي تعليق على البحث الذي نشر في مجلة «رويال سوسيتي أوبن ساينس»، قال المؤلف المشارك في الدراسة بجامعة براندون، ديفيد غرينوود: «تم الاحتفاظ ببقايا الأوراق والحفريات النباتية الأخرى وصولاً إلى الخلايا».

وكان قد عثر على هذا «النودوصور» في عام 2011 خلال عمليات حفريات شمال فورت ماكموري بألبرتا، كندا، يعتقد أنه سقط على ظهره في قاع بحر موحل، وبقي هناك حتى اكتشافه.

وفي حياته، كان يزن الديناصور أكثر من طن، لكنه عاش على النباتات، وفضل نبات السرخس تحديداً، بناء على محتويات معدته، بحجم كرة قدم: الكثير من أوراق السرخس ممضوغة مع بعض السيقان والأغصان.

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