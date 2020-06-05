المصدر: القاهرة - أ ف ب

في العريش، عاصمة محافظة شمال سيناء، حيث ينشط تنظيم داعش الإرهابي، تتحدى نساء الأخطار، ويجتمعن لتصنيع كمامات مطرزة على الطريقة البدوية التقليدية لاستخدامها للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتقول أماني غريب، مؤسسة جمعية الفيروز التي تعمل فيها قرابة 550 حائكة في العريش، إن «الكمامة مكونة من طبقتين، الأولى الملاصقة للوجه ملساء والثانية مطرزة».

وتستغرق عملية تصنيع الكمامات يومين في المتوسط، وبعد ذلك يتم تعقيمها ونقلها إلى القاهرة، إذ يتم بيعها من خلال موقع جوميا، أكبر موقع تجاري على الإنترنت في أفريقيا، مقابل 40 جنيهاً (2,2 دولار) للواحدة.

وتقول نجلاء محمد، وهي ربة منزل في السادسة والثلاثين من عمرها: «تعلمت التطريز عندما كنت صغيرة من خلال مشاهدتي لوالدتي». وفي ظل الأوضاع غير المستقرة في شمال سيناء، تستطيع نجلاء اليوم أن تكسب ما يكفي قوتها بفضل هذا العمل.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز