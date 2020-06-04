أنظف هواء على سطح الأرض فوق المحيط المتجمد الجنوبي

المصدر: إعداد: نهى حوّا

يعتقد العلماء في جامعة ولاية كولورادو الأمريكية، أنهم حددوا موقع الهواء الأنظف والأقل تلوثاً على سطح الأرض، والذي لم يتأثر بالنشاط البشري، وهو يقع فوق المحيط المتجمد الجنوبي، الذي يحيط بالقارة القطبية الجنوبية.

نقلت قناة «سي إن إن» الأمريكية عن العلماء، قولهم إن أبحاثهم وجدت أن طبقة الهواء السفلى التي على تماس بالمحيط، والتي تغذي الغيوم السفلية فوق المحيط الجنوبي، خالية من الجزيئات والغازات الصلبة والسائلة الناجمة عن الأنشطة البشرية، بما في ذلك حرق الوقود الأحفوري، وزراعة محاصيل معينة. وقد استخدم الباحثون بكتيريا في الهواء، كأداة لتشخيص خصائص الطبقة السفلى من الغلاف الجوي.

وأوضح عالم الأبحاث والمؤلف المشارك للدراسة، توماس هيل، في بيان أن «الهباء الجوي الذي يتحكم بخصائص غيوم المحيط الجنوبي، مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالعمليات البيولوجية للمحيط، وأن القارة القطبية الجنوبية، تبدو معزولة وبعيدة عن انتشار الكائنات الحية الدقيقة، وترسبات المغذيات جنوباً من القارات الجنوبية»، مضيفاً: «هذا يشير على العموم، إلى أن المحيط الجنوبي، هو من المناطق القليلة جداً التي تأثرت بشكل محدود جداً بنشاط البشر».

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