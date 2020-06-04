متاجر ما بعد الوباء.. حجرات تعقيم ومرشات

المصدر: دبي - البيان

يطالعك في أحد متاجر العاصمة الروسية موسكو مشهد قد يختصر مستقبل التسوق في ظل الاتجاه نحو رفع إجراءات الحجر الصارمة. حجرات ومرشات تعقيم بمحلول يغسل المتسوق وما حمل قبل عبوره خلال ستار بلاستيكي إلى الداخل. وتعاني روسيا حالياً وجود 414،878 إصابة حيث يتم الإعلان عن 8000 إلى 9000 حالة يومياً.

وفي المملكة المتحدة، يتوقع أن تفتح المتاجر للسلع غير الأساسية أبوابها هذا الشهر، علماً أنها قد تبدو مختلفةً بشدة عما كانت عليه قبل الإقفال. محطات التنظيف ستكون على الأرجح منظراً مألوفاً وشائعاً، وستتوقف غالبية المحال عن قبول الدفع النقدي. أما المتسوقون فقد يضطرون إلى القيام بمشترياتهم وحدهم بلا مرافق.

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