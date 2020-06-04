«الشُّفعة» تُمكِّن «أورسيه» الفرنسي من لوحة مانيه

المصدر: باريس - أ ف ب

استخدم متحف أورسيه حق الشُّفعة خلال مزاد إلكتروني نظمته دار «كريستيز» ليتملك لوحة لإدوار مانيه بعنوان «تيت دو جونوم» رسمت على أساس صورة ذاتية نفذها فلبينو ليبي، ما عزز مجموعة المتحف الواسعة أصلاً من أعمال هذا الفنان الفرنسي وفق ما أعلن المتحف، أمس.

وبيعت هذه اللوحة بـ 95 ألف يورو. ويحتفظ أورسيه المتحف الباريسي للفن المعاصر والحديث، بـ 30 لوحة لمانيه (من دون احتساب الباستيل والأعمال على الورق) بينها «أولمبيا» و«لو ديجونيه سور ليرب».

وقالت لورانس دي كار رئيسة هذه المؤسسة العامة لوكالة فرانس برس «يضم المتحف أكبر مجموعة في العالم لمانيه. هو فنان رئيسي يدور حوله أورسيه، وقد اخترع مفهوم الفن الحديث في ستينات القرن التاسع عشر».

ورسم إدوار مانيه لوحة «تيت دو جونوم» عندما كان يبلغ 21 عاماً.

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