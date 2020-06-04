«روبوتات» تخدم الزبائن في مطعم هولندي

المصدر: أبو ظبي ـ البيان

استعان مطعم دادوان في مدينة ماستريخت جنوبي هولندا، بمجموعة غير معتادة من العاملين الجدد بعد استئناف المطعم نشاطه مع تخفيف البلاد للقيود، التي فرضت لاحتواء انتشار فيروس «كورونا» المستجد، وهذه المجموعة الجديدة هي روبوتات. وأعضاء الثلاثي الآلي آيمي وآكر وجيمس يتحركون جيئة وذهابا في المطعم الآسيوي، بينما يقدم كل منها المشروبات، بما يقلل تحركات الموظفين البشر في أنحاء المكان.

وحسب موقع سكاي نيوز، تتخذ هذه الروبوتات شكل إنسان بما في ذلك ذراعين، وتظهر على وجوهها ابتسامة أو عبوس أحياناً. وتقول الروبوت آيمي لسيدتين تجلسان أمامها وهي تقدم كأسين من الشاي المثلج «مرحباً.. ها هو الطلب. خذه من على الصينية. سأعود تلقائياً بعد 20 ثانية».

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