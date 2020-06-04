مدينة أحياء ألبانية مستدامة لما بعد «كورونا»

المصدر: إعداد: فاتن صبح

في خطوة تستجيب لاحتياجات ما بعد مرحلة كورونا، كشف استديو «ستيفانو بويري أرشيتيتي» الإيطالي ومجموعة شركة «سون» الألبانية لأعمال البناء عن مشروع «تيرانا ريفر سايد» في العاصمة الألبانية ضمن مخطط يضم 12 ألف مقيم على مساحة ذات ملكية عامة من الأراضي القريبة من نهر تيرانا مصممة لتكون أكثر استدامةً ومرونةً مع الفيروس.

وأشار الاستديو في بيان له قائلاً: «إنه الحيّ الأول من نوعه في أوروبا المصمم بالاتفاق مع الحكومة وسلطات المدينة والقادر على الاستجابة للاحتياجات الجديدة لما يلي مرحلة وباء «كوفيد 19» كما يلبّي كافة متطلبات الاستدامة التي تستلزمها أزمة المناخ العالمية الحالية». ويشكل المشروع واحداً من ثلاثة مخططات أساسية تنفذها بلدية تيرانا على موقع يمتد 29 هكتاراً حيث تعتزم بناء المساكن والمكاتب والمتاجر.

وأقرّت الشركتان تصميماً يرمي لخلق «مدينة من الأحياء» التي يمكن المشي في أرجائها وتركز على ممارسة التمارين وتتضمن التقنيات الذكية وحدائق الأسطح الغضة للمساعدة على الحدّ من انتشار الفيروس. وأشار المهندسان ستيفانو بويري وفرانشيسكا سيزا بيانشي إلى أن هذه الأوقات الصعبة كشفت عن مدى الحاجة لتغيير في المفاهيم التي يتعيّن الإنسانية إعادة التفكير بعمق.

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