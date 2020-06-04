خسوف شبه ظل للقمر مساء غد

المصدر: أبو ظبي ـ البيان

يشهد العالم مساء غد، خسوف شبه ظل جزئياً للقمر، وسيكون الخسوف مشاهداً من معظم دول العالم ما عدا الأمريكتين، ولكنه لن يكون ملاحظاً بالعين المجردة، وبشكل عام لن يشعر الناس بحدوث الخسوف لأنه خسوف شبه ظل جزئي وليس خسوف ظل.

وأكد المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي في أبوظبي أن الخسوف سيبدأ عند الساعة 09:46 مساء بتوقيت الإمارات، وسيصل الذروة في الساعة 11:25 مساء وسينتهي عند الساعة الواحدة و4 دقائق وسيخسف من القمر ما نسبته 57% من قطر قرص القمر، حيث يمكن ملاحظة اختلاف بسيط على إضاءة القمر قرب وقت الذروة.

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