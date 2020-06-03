أهرامات المكسيك تقليد للجبال والبراكين

المصدر: (دبي - البيان)

كشف علماء المعهد الوطني للأنثروبولوجيا وتاريخ المكسيك، السبب الذي جعل سكان أمريكا الوسطى القدماء يبنون الأهرامات التي لا تزال قائمة إلى الآن، وفق ما ذكر موقع «روسيا اليوم».

ويفيد الموقع الرسمي للمعهد، بأن العلماء درسوا المواقع القديمة التي بنيت قبل الاحتلال الإسباني، واكتشفوا أن هذه الأهرامات القديمة كانت نسخاً مقلدة للجبال. وحسب رأيهم، بهذه الطريقة كان السكان القدماء يقلدون الطبيعة، حيث إن هذه الأهرامات تقليد لشكل البراكين.

ووفقاً لهم، كانت مجتمعات أمريكا الوسطى، تسعى ليس فقط لتقليد المواقع الطبيعية، بل ولتمنحها قدسية معينة. لذلك كانت هذه الأهرامات مراكز للمدن القديمة. كما أن شكل الهرم يسهل مسألة تشييد مبنى ضخم ومرتفع، وهذا أمر مهم جداً للسكان القدماء.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز