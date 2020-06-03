يقطع 2000 ميل ليضع مدينته على خريطة «غوغل»

المصدر: إعداد: فاتن صبح

لم تكن حقيقة عدم وجود أي من شوارع مدينته الأم، التي تضم 1.6 مليون نسمة، على خاصية «عرض شوارع غوغل» لتمر مرور الكرام على تاواندا كانيما، ابن مدينة هراري في زمبابوي.

وحفزت خيبة الغياب عن واحدة من أضخم مجموعات الخرائط الرقمية في العالم من يصف نفسه بعاشق التكنولوجيا، لوضع 2000 ميل من الطرقات بمتناول الجميع عبر «غوغل ستريت فيو».

واكتشف تاواندا، الذي انتقل للعيش في أمريكا عام 2009، غياب عدد من الدول الأفريقية كذلك عن خريطة الطرق، فقرر التطوع لمساعدة الموقع على رصد دول مهملة تكنولوجياً في أفريقيا. وانتهى به الأمر إلى أن حصل، عبر برنامج قروض من غوغل، على كاميرا 360 درجة وانطلق في رحلة عام 2018، قطع خلالها ما يزيد على 2000 ميل من طرقات هراري والمدن الأخرى لوضع زمبابوي على الخريطة.

ويقول تاواندا: «إنه لمن السافر أن تعلق أداةً غريبة بارتفاع أربعة أقدام على سطح سيارتك، حيث يتهافت الناس لسؤالك، ماذا تصوّر؟ هل هذا لمصلحة غوغل؟ هل سيظهر منزلي على الخريطة؟ هل سيبدو وجهي أيضاً؟».

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