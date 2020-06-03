«قرية أشباح» تحت المياه تظهر مجدداً

المصدر: (دبي - البيان)

يبدو أن «قرية أشباح» من القرون الوسطى غمرتها المياه في قاع بحيرة في أربعينات القرن الماضي، على وشك الظهور مجدداً، وفق ما نقل موقع «روسيا اليوم» عن «ميرور» البريطانية.

وتأسست القرية الإيطالية «فاريتشي دي كاريجين» من قبل مجموعة من الحدادين في القرن الثالث عشر. ولكن في عام 1947 تم بناء سد كهرومائي ونُقل السكان إلى بلدة «فاغلي دي سوتو» القريبة، ثم «فقدت القرية الجميلة إلى الأبد» عندما غمرت بالمياه لإنشاء بحيرة فاغلي الاصطناعية.

ولا تزال المباني الحجرية للقرية، مقبرة، وجسر وكنيسة باقية تحت الماء. ومنذ إنشاء السد، تم تفريغ البحيرة أربع مرات فقط لأعمال الصيانة. وفي كل مرة، مع تصريف المياه، يبدأ مخطط القرية المخيف بالظهور ببطء.

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