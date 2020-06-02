مستقبل التسوق حجرات تعقيم ومرشات محاليل وإرشادات سلامة بالجملة

المصدر: إعداد: فاتن صبح

يطالعك في أحد متاجر العاصمة الروسية موسكو مشهد قد يختصر مستقبل التسوق في ظل الاتجاه نحو رفع إجراءات الحجر الصارمة.

حجرات ومرشات تعقيم بمحلول يغسل المتسوق وما حمل قبل عبوره خلال ستار بلاستيكي إلى الداخل.

وتعاني روسيا حالياً من وجود 414،878 إصابة حيث يتم الإعلان عن 8000 إلى 9000 حالة جديدة يومياً.

وفي المملكة المتحدة، يتوقع أن تفتح المتاجر الرئيسية للسلع غير الأساسية أبوابها في منتصف الشهر الحالي، علماً أنها قد تبدو مختلفةً بشدة عما كانت عليه قبل الإقفال. محطات التنظيف ستكون على الأرجح منظراً مألوفاً وشائعاً، وستتوقف غالبية المحال عن قبول الدفع النقدي.

أما المتسوقون فقد يضطرون إلى القيام بمشترياتهم لوحدهم بلا مرافق في حين ستظل غرف قياس وتبديل الملابس والحمامات العامة قيد الإقفال، نقلاً عن "ذا صن" البريطانية.

ستعمل الحكومة، وفق تأكيد المصادر على حضّ المتاجر على تخزين السلع المستردّة لمدة 72 ساعة قبل إعادة عرضها.

ويتوقع أن تفرض محال كثيرة أنظمة الاتجاه الواحد لتسهيل عملية التباعد الجسدي على المتسوقين. أما بقية المرافق كصالونات التزيين والمقاهي والمطاعم فستظل مغلقة حتى يوليو المقبل. ويذكر أن عدد الإصابات المؤكدة في بريطانيا وصل إلى 276،332 وبلغت الوفيات 39،045 حالة.

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