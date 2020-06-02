«أظفار الكباب» آخر صرعات التجميل

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

أظفار الكباب أحدث صيحات صالون تزيين نسائي روسي وبمجرد نشر المقطع على حسابه في «انستغرام» حصد الفيديو أكثر من 100 ألف مشاهدة.

انقسم متابعو صالون «نايل صاني» المليونان عقب نشر مقطع يظهر كيفية إبداع سيخ كباب متقن التفاصيل على أظفار تلتهب فوق منقل متكامل مع نيران حقيقية إلى قسمين فامتدح البعض نجاحه في إبهارهم مجدداً بتصميم جريء، ولا سيما أن الصالون معروف بتصاميمه الغريبة.

وانحاز البعض الآخر بالمقابل إلى الإعراب عن نفورهم من فن الأظفار غير المألوف الذي بنى عليه صالون التزيين شهرته. ويذكر أن الشقيقتين المؤسستين إليونورا وأرينا موفسيسيان تعتزمان افتتاح فرع آخر في لوس أنجليس.

وجاءت ردود المعلقين متفاوتة: «لقد كنت بانتظار هذا النوع من المحتوى الذي افتقدته». وآخر: «أنا أمقت هذا النوع من فن الأظفار كثيراً»، فيما اكتفت فئة ثالثة بإيموجي ووسم الأصدقاء ليشاهدوا الفيديو.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز