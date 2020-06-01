حرارة الصيف تهدّد فيروس كورونا

المصدر: إعداد ـ فاتن صبح

«كوفيد 19» قد يختفي بفعل حرّ الصيف، يقول البروفسور كيث نيل من جامعة نوتنغهام البريطانية، حيث إن جزيئات الفيروس تنتشر في الماء الذي سيتبخر بدوره في ظل الجو الحار. ومجردة من الرطوبة فإن الجزيئات ستصيب الناس لفترة أقصر وستغدو الأسطح أقل تلوثاً.

وأكد البروفسور نيل أن الفيروسات لا تحب أن تصاب بالجفاف الذي يخلّ بـ«الغلاف» الدهني المحيط بقشرة البروتين، مشيراً إلى أن الأشعة ما فوق البنفسجية الساطعة تعمل على زوال الفيروس، علماً أنه لم يتضح ما إذا كانت أشعة الشمس قوية بما يكفي لذلك.

ومن الأسباب الأخرى التي تجعل فصل الصيف يساعد على الحدّ من انتشار الفيروس، هو أن الناس يميلون للتواصل اجتماعياً فيما بينهم على مسافات أبعد حين تواجدهم في الهواء الطلق.

ويوضح نيل: «هناك نوع من التباعد الجسدي الفطري الذي يحصل أثناء وجودنا في الخارج، حيث أنك إذا تواجدت ضمن مسافة متر واحد مني فإنك تجتاح مساحتي الخاصة».

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