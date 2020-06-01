أطراف اصطناعية قادرة على الرؤية

المصدر: (سان فرانسيسكو - د ب أ)

ابتكر فريق من الباحثين في الولايات المتحدة برنامج كمبيوتر يتيح لمستخدمي الأطراف الصناعية، ولا سيما الأقدام الصناعية، السير بشكل آمن وطبيعي وعلى مختلف أنواع الأراضي. ويعطي البرنامج للأطراف الصناعية القدرة على الرؤية، بل واحتساب احتمالات الخطورة أثناء الحركة. وتعمل المنظومة عن طريق كاميرا صغيرة مثبتة على الطرف الصناعي.

ونقل الموقع الإلكتروني «ساينس ديلي» عن الباحث ادجار لوباتون من جامعة نورث كارولينا الأمريكية قوله إن «الأطراف الصناعية السفلية تحتاج إلى القيام بسلوكيات مختلفة حسب نوعية الأرض التي يسير عليها المستخدم».

وأوضح أن «البرنامج الذي طورناه يتيح توقع بنوعية الأرض التي سيسير عليها المستخدم، وتحديد المخاطر المرتبطة بالسير».

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