عواصف رعدية قوية تلحق أضراراً بتاج محل

المصدر: أ ف ب

ألحقت عواصف رعدية قوية أضرارا بمعلم تاج محل الهندي الشهير طاولت المدخل وسورين منخفضين بعدما أودت الجمعة بـ 13 شخصاً في منطقة أغرا في شمال الهند، بحسب ما أعلن مصدر رسمي اليوم الأحد.

ولا يزال تاج محل، إحدى عجائب العالم المعاصر السبع وأبرز المعالم السياحية الهندية، مغلقا أمام الزوار منذ منتصف مارس بسبب وباء كورونا "كوفيد-19"

وبيّنت صور التقطتها الأحد وكالة فرانس برس انهيار جزء من سور بالكامل.

وقال رئيس هيئة الآثار في الهند فاسانت كومار سوارنكار إن "سورا منخفضا كان جزءا من البنية الأساسية للمعلم تضرر"، فضلا عن "سور آخر أحدث عهدا وسقف مستعار في منطقة الانتظار الخاصة بالسياح ودعامة المدخل الرئيسي للموقع".

في المقابل، لم يلحق أي ضرر بالبنية الأساسية للضريح الذي شيده الإمبراطور المغولي شاه جهان تكريما لذكرى زوجته ممتاز محل التي توفيت العام 1631.

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