الثعلب "الماكر" يعلق في عجلة سيارة!

المصدر: البيان الإلكتروني

الثعلب الماكر.. هذا هو اللقب الملازم لهذا الحيوان الشديد الذكاء والبارع بالهروب والتخفي، لكن هذه المرة خانه ذكائه ووقع في شرك مضحك. حيث واجه حظًا عثرًا ووجد نفسه عالقاً في عجلة سيارة، لم يستطع بعدها التحرك إلا بعد تدخل عناصر الإطفاء في العاصمة البريطانية لندن لتحريره منها.

دخل الثعلب إلى منطقة يجرى فيها تخزين عجلات احتياطية، وعلق داخل إحداها، وحاول الحيوان تحرير نفسه بكل ما أوتى من قوة، لكنه فشل، مما دفع مواطنون إلى الاتصال بالجمعية الملكية لتخفيف الألم على الحيوانات، وذلك وفقًا لما نقلته صحيفة "مترو" البريطانية.

وظل الثعلب يطل داخل عجلة السيارة غير قادر على الخروج منها، وتمكنت RSPCA مع رجال الإطفاء من إنقاذه باستخدام معدات خاصة لقطع المعدن، وذلك بعدما ظل يعانى الثعلب مع مأساته التي جعلته أكثر حزنًا.

ومن جهتها، قالت المسؤولة بالجمعية، كريستي: "كان الثعلب حزينا وخائفا، حاول تحرير نفسه دون جدوى.. كنت أعرف أن علينا التصرف بسرعة"، وأضافت: "كانت رقبته متورمة حيث كان يجر رأسه بشكل يائس.. لذلك لم يكن هناك أي طريقة ليحرر نفسه، ولحسن الحظ دخلت فرقة إطفاء لندن على الخط واستخدمت معداتها لتقطيع العجلة وتحرير الثعلب.. أنا حقا ممتنة لرجال الإطفاء الذين منحونا بعض وقتهم وساعدوا هذا الثعلب".

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