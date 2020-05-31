مشاهير اليابان يُسلّون الأطفال أثناء الحجر الصحي

المصدر: إعداد: نهى حوّا

منذ أن أغلقت «ناغويا» مدارسها في أواخر أبريل التزاماً بحالة الطوارئ التي أعلنتها اليابان بسبب جائحة «كورونا»، شرعت تلك المدينة اليابانية الواقعة في جزيرة «هونشو»، إلى دعوة مشاهيرها ونجومها للإسهام في برنامج لتسلية أطفال المدارس العالقين في منازلهم، حيث ظهر أخيراً على «يوتيوب» المنتج في استديو «غيبلي»، توشيو سوزوكي، وهو يشير إلى الأطفال طريقة رسم إحدى شخصيات «الانمي» الأكثر تحبباً على قلوبهم، شخصية توتورو.

ووفقاً لموقع «كيودو نيوز»، رسم سوزوكي روح الغابة في غضون دقيقة واحدة، مستخدماً ضربات سريعة بقلم الفرشاة بالحبر الأسود، وفي لحظة يحمل الصفحة ليبين للمشاهد الخطوط العريضة لجسد توتورو الدائري وأذنيه البارزتين.

يشدد سوزوكي، وهو الرئيس السابق للاستديو الذي أنتج فيلم «جاري توتورو» عن قصة فتاتين تتصادقان مع مخلوقات الغابة الساحرة: «هذا الأمر مهم هنا، وهو رسم العينين متباعدتين، يمكنكم القيام بذلك في المنزل، أرجو من الجميع رسم الصورة».

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