قمر صناعي يعمل بعد توقّف 18 شهراً

المصدر: (دبي - البيان)

أعلن المكتب الصحافي لشركة «بروغريس» الروسية، أن أحد أقمار مجموعة Resurs-P عاد للخدمة بعد أن توقف عن العمل 18 شهراً تقريباً، كما ذكر موقع روسيا اليوم.

وقالت الشركة: «أبلغنا مؤسسة روس كوسموس الروسية بأن القمر رقم 3 عاود العمل من جديد اعتباراً من 22 أبريل العام الجاري، بعد أن توقف عن الخدمة في منظومة الأقمار التابعة للبلاد منذ نوفمبر 2018».

وكانت وسائل إعلام روسية قد ذكرت في نوفمبر 2018 أن القمرين رقم 2 و3 من مجموعة الأقمار الصناعية Resurs-P اللذين أطلقا إلى الفضاء عامي 2014 و2016 توقفا عن العمل فجأة بسبب مشكلات فنية.

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