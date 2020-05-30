أوركسترا باريس تعزف في قاعة فارغة

المصدر: باريس - رويترز

اعتاد رينو كابيسو عازف الكمان الفرنسي على العزف في قاعات تتسع لألفي شخص أو أكثر، لكنه قدم عرضه مساء الخميس في قاعة فارغة وعلى الرغم من ذلك ذكر أن هذه التجربة لم تكن سيئة على الإطلاق. وقال «إنه مثل العودة إلى الحياة» في إشارة إلى العرض، وهو الأول في قاعة فيلارموني دو باري الموسيقية منذ تفشي الجائحة التي تسببت في إلغاء الحفلات الموسيقية منذ مارس.

وأضاف «جميعنا مسرورون للغاية...العزف مجدداً بعد الفترة الطويلة التي أغلق خلالها كل شيء، هذا ميلاد حقيقي».

وقدم كابيسو وبقية أفراد الأوركسترا البالغ عددهم 23 عازفاً مساء أول من أمس مقطوعة «ميتامورفوزن» للموسيقار الألماني ريتشارد شتراوس.

وخلت القاعة التي تتسع لنحو 2400 شخص باستثناء موظف أو اثنان يضعان الكمامات امتثالاً لتعليمات الحكومة الفرنسية بحظر التجمعات. ولم يتوجب على أعضاء الأوركسترا أنفسهم وضع كمامات لكن كان عليهم الالتزام بالجلوس على بعد مسافة لا تقل عن متر عن بعضهم البعض. وحضر الجمهور الحفل عبر الإنترنت، حيث تمكنوا من المشاهدة والاستماع من المنازل عبر البث المباشر على الموقع الإلكتروني لقاعة الحفلات الموسيقية.

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