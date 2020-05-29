طفل في الـ13 يحوز 4 شهادات جامعية في سنتين

المصدر: إعداد: فاتن صبح

مجرّد صبي عادي في الثالثة عشرة من عمره هكذا تخاله وهو يدخل في مناوشات تافهة مع أخته وينكبّ على ألعابه الإلكترونية، لكن جاك ريكو ليس عادياً في الحقيقة وقد تخرّج أخيراً بأربع شهادات جامعية في سنتين فقط.

وأصبح ريكو، بتخرّجه في جامعة فوللرتون بكاليفورنيا أصغر طالب يحقق هذا الإنجاز الضخم في تاريخ الجامعة الذي يعود لـ 107 أعوام، وفق ما أكّده الصرح التعليمي لمحطة «سي إن إن» الأمريكية.

وكأن تخصصاً واحداً ليس صعباً بما يكفي على أي طالب، إذ نال ريكو شهادات في مجال التاريخ والتعبير الإنساني والعلوم والسلوكيات الاجتماعية مع الاحتفاظ بمعدل تراكمي بلغ 4.0 (100 %). علق ريكو قائلاً: «أحب تعلّم أشياء جديدة وحسب، وأعشق معرفة المزيد عن أمور العالم ومختلف الأشياء التي يمكن دراستها».

مع أن الصرح الجامعي بكاليفورنيا يضم ما يقارب 21 ألف طالب من مختلف الخلفيات والمشارب، إلا أن ريكو يأبى إلا أن يبرز على الدوام من بين الحشود، حسبما أفاد رئيس جامعة فوللرتون، غريغ شولز مضيفاً: «ليس أمراً اعتيادياً أن يكون لدينا طالبٌ مثله يحضر الصفوف ويتابعها، لذا فإنه يتمتع بشهرة واسعة هنا. جاك ولد أكثر حكمةً من سنوات عمره وأنا مسرور أنه وجد في فوللرتون مكاناً ليظهر تفوقه».

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