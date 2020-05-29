الطقس يؤجل أول رحلة مأهولة إلى الفضاء

المصدر: (فلوريدا - أ ف ب)

بعد يوم حافل بالتشويق، أرجأت شركة «سبايس إكس» إطلاق أول رحلة مأهولة لها إلى الفضاء بسبب رداءة الطقس، وذلك بعدما كان رائدا وكالة الفضاء الأمريكية قد أخذا مكانيهما للإقلاع، الأربعاء الماضي، نحو محطة الفضائية الدولية على متن المركبة المحمّلة على صاروخ فالكون-9، وتأجلت الرحلة إلى غد (السبت).

وقبل 17 دقيقة من الموعد المحدد للإقلاع، أبلغ مدير عملية الإطلاق في المركز الفضائي في فلوريدا، الرائدين بوب بنكن وداغ هيرلي بتعذّر الأمر، ليرد الأخير «كان مجهوداً جماعياً رائعاً، لكن نحن نتفهّم الأمر». وأوضحت الشركة أنّ الأمر توقّف على فارق زمني قدره عشر دقائق كانت رداءة الطقس ستنحسر من بعدها، لكن مخاطر الأمطار والبرق كانت كبيرة جداً.

ونافذة الإطلاق المحدد عند الساعة 16,33 كانت ضيّقة للغاية، لأن التوقيت كان يلحظ التنسيق بين مساري مركبة «كرو دراغون» والمحطة الفضائية الدولية التي من المقرّر أن يلتحق بها الرائدان هيرلي وبنكن.

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