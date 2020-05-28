طفل عمره 4 سنوات يتقن 3 لغات

المصدر: البيان الإلكتروني

صار الطفل الأمريكي إيزاك ميللر، البالغ من العمر 4 سنوات، أصغر عضو في منظمة منسا للأذكياء، بعد اجتيازه اختبار القبول، ال

ويملك الطفل إيزاك ميللر معدل ذكاء 154، أي أعلى بشكل ملحوظ من فئته العمرية، وتعلم القراءة والكتابة بنفسه، ويتحدث اليونانية والعربية إلى جانب الإنجليزية، رغم عدم وجود أقارب له يتحدثونها.

جدير بالذكر أن جمعية منسا تعتبر أشهر وأقدم جمعية تضم الأفراد ذوي نسبة الذكاء المرتفعة، وتنتشر فروعها في 80 دولة في العالم وتضم في عضويتها أكثر من 100 ألف شخص.

وقد قام بتأسيس جمعية منسا المحاميان الإنجليزيان لانس وار ورونالد بيرل في عام 1946 بإنجلترا.

وتشترط منسا للالتحاق بها شرطا وحيدا، هو اجتياز اختبار الذكاء IQ، لكن نظرا لاختلاف المقاييس التي تتبناها الدول قرر مركز الجمعية الرئيس في لندن قبول أفضل شخص من كل 50 متقدماً للامتحان، وهذا يعني اقتصار العضوية على 2% فقط من أي شعب.

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